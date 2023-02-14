台股開盤漲40.46點

首頁 / 證券台股開盤漲40.46點2023/2/14 09:03請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北14日電）台北股市今天開盤漲40.46點，加權股價指數為15584.74點，成交金額新台幣21.15億元。1120214#台北市聚焦新聞周志浩接任衛福部次長 莊人祥掌疾管署美擊落3物體不知來源用途 與中國摩擦擴大TikTok再爆青少年捏臉自虐挑戰 法國國會啟動爭議調查台北市南港分局員警住處查獲毒品 記兩大過免職影片／亞馬遜Zoox機器人計程車加州上路 先試員工接駁台灣搜救隊4噸器材暖捐土耳其AKUT 強化互助機制北北基9縣市低溫特報 吳德榮：15、16日平地探8度以下土耳其遭7.8強震重創 損失可能高達2.5兆美國防部：加拿大上空遭擊落物體似小型金屬氣球傳布林肯考慮本週會王毅 美國務院：目前沒規劃日韓挺美擊落入侵領空物體 不容侵犯他國主權行徑日本擬購500枚美製戰斧飛彈 2023年度編大筆預算早安世界》中部以北9縣市今起低溫探10度 16日起漸回暖王必勝：國內疫情快速下降 確診隔離擬調為0+N天土敘強震逾3.5萬人罹難 災區治安惡化店家遭洗劫杜拜重啟飛行計程車計畫 擬設4垂直起降機場拚2026年營運中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。