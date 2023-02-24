台股週線收紅24.09點 觀光類股漲5.65%最大

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（中央社記者潘智義台北24日電）台灣證券交易所公布統計，今天台股收在15503.79點，較上週上漲24.09點，漲幅約0.16%；產業別指數以觀光類指數上漲5.65%最大，跌幅其他電子類指數跌1.45%最多。

證交所發布新聞稿指出，本週未含金融類指數上漲25.70點，漲幅約0.19%，未含電子類指數上漲158.44點，漲幅約0.89%，未含金融電子類指數上漲197.64點，漲幅約1.32%。

本週集中交易市場總成交金額1兆2215.16億元，全體上市股票成交金額1兆1563.9億元，股票成交量週轉率2.04%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3789.62億元，占全體上市股票交易金額32.77%；電子零組件類999.21億元，占8.64%；航運類818.84億元，占7.08%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為觀光類13.64%、電機機械類8.09%、資訊服務類7.75%。

累計今年初開盤迄今共31個交易日，集中市場總成交金額6兆5789.29億元，市場日平均成交金額2122.24億元，股票成交量週轉率10.33%，股票日平均成交量週轉率0.33%。

今天全體上市公司總市值新台幣48兆5529.82億元，較上週2月17日市值48兆4741.27億元增加788.55億元，增幅約0.16%。（編輯：張均懋）1120224