6銀行用聯徵資料精準行銷挨罰 金管會持續從嚴把關

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（中央社記者謝方娪台北2日電）日前6家銀行在產製行銷名單過程使用到聯徵資料庫，遭聯徵中心各開罰新台幣5萬元。金管會指出，6家銀行行銷名單都是銀行本來的客戶，銀行主要是因違反聯徵中心會員規約而挨罰。

聯徵中心先前公告，台北富邦銀行、台新銀行、永豐銀行、滙豐（台灣）銀行、王道銀行及上海儲蓄銀行在產製行銷名單過程中，運用內部倉儲資料含有部分過往自聯徵中心查得的信用資料，違反會員規約，挨罰5萬元。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，此事主因金管會在過去監理中發現，有銀行在產製行銷名單過程使用到聯徵資料庫。

金管會認為，聯徵資料使用應非常嚴謹，去年發布通函要求銀行使用聯徵資料庫時必須謹守會員規約，並請銀行稽核單位，針對銀行產製行銷名單過程有無不當使用聯徵資料庫進行專案查核，銀行並在去年第3季向金管會回報查核結果。

經金管會檢視，有涉及違反聯徵中心會員規約疑慮的案件，金管會移送給聯徵中心處理，聯徵中心後續依會員規約對6家銀行進行處分。

童政彰指出，實際上這6家銀行的行銷名單，本來就是這6家銀行自己的客戶，只是銀行為精準行銷，有動用聯徵資料庫篩掉高風險客群。

他進一步說明，當客戶有授信目的時，可發動請求銀行查聯徵資料，但6家銀行卻是基於行銷目的，自行動用到聯徵資料庫，因此，6家銀行主要是違反聯徵中心約束會員銀行的間接使用目的而挨罰。

童政彰強調，金管會已提醒聯徵中心，未來必須從嚴審視會員銀行使用聯徵資料庫的態度。（編輯：楊凱翔）1120302