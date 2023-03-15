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航運價量齊揚 台股盤中漲逾160點

2023/3/15 10:59
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（中央社記者吳家豪台北15日電）美國銀行股反彈，加上美國2月通膨數據放緩，激勵台股今天開高一度上漲逾160點、站上15500點大關，電子類股止穩，盤面焦點的航運股價量齊揚。

至10時44分左右，台股加權指數來到15490.92點，上漲130.5點，漲幅0.85%，成交值新台幣1266.39億元；電子股漲1.08%，金融股漲0.37%。

電子權值股台積電早盤高點來到516元，漲幅約1.2%；大立光盤中最高2375元，漲幅約2%；聯電漲幅約2%，最高來到52.3元。

美國晶片大廠超微（AMD）股價大漲，帶動IC設計類股表現，創意、譜瑞-KY、威盛盤中漲幅超過8%、5%、4%，聯發科上漲約1%。

貨櫃航運股長榮將配發每股70元現金股利、寫下新高，今天盤中股價一度衝上179.5元，漲幅近5%，成交量超過8萬張，至10時30分浮現賣壓，漲勢收斂至2%左右；萬海將配息5元，低於市場預期，今天股價回測70元，跌幅約2.5%。（編輯：趙蔚蘭）1120315

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