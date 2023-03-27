證交所：全體證券商前2月稅後淨利101億元 年增71%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北27日電）台灣證券交易所今天公布，全體證券商2月稅後淨利新台幣57.53億元，較1月成長13.55億元，約30.81%。累計1至2月稅後淨利101.51億元，較去年同期成長42.41億元，約71.76%。

證交所發布新聞稿指出，2月大盤總成交值約4.081兆元，較1月增加63.04%，使證券商2月經紀手續費收入較1月增加，2月經紀業務淨利為37.36億元，月增59.86%；2月自營出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利27.84億元，較1月成長11.08億元，約66.11%。

另外，全體證券商2月承銷出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利達7.3億元，較1月成長3.98億元，約119.88%。

證交所統計，今年度累計1至2月證券商經紀手續費收入，因大盤總成交值衰退而較去年同期減少27.36%，1至2月經紀業務為60.73億元，年減39.14%；1至2月自營證券評價利益及出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利達44.61億元。

證券商1至2月承銷業務淨利達10.62億元，則較去年同期衰退2.47億元，衰退幅度約18.87%。（編輯：潘羿菁）1120327