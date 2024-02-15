比特幣重返5萬美元帶旺板卡廠 麗臺飆漲停

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（中央社記者吳家豪台北15日電）全球市值最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）價格重返5萬美元（約新台幣157萬元）大關，板卡廠今天龍年紅盤開出補漲行情，麗臺飆漲停103.5元，青雲盤中漲逾9%，撼訊漲逾6%。

搶攻人工智慧（AI）伺服器商機的板卡廠技嘉今天早盤觸及漲停價370.5元，隨後漲停打開，漲幅維持在9%左右；華擎漲逾5%。其他AI類股多數走揚，緯創與廣達皆上漲超過5%。

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受到市場預期今年稍晚將降息，以及美國監管機構1月批准比特幣指數股票型基金（ETF）的提振，比特幣價格14日彈升5%、突破5.2萬美元，為2021年12月以來高點，總市值再次突破1兆美元。

美國證券管理委員會（SEC）基於保護投資人考量，先前一直拒絕所有現貨比特幣ETF上市，直到今年1月立場大轉彎宣布批准，對比特幣來說是一項重大變革，提供機構和散戶投資人參與交易，卻無須直接持有，為歷經一連串醜聞的加密貨幣產業注入一劑強心針。（編輯：楊蘭軒）1130215