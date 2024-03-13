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首頁 / 證券

中信上游半導體ETF 3/15掛牌 成立規模暫居第二

2024/3/13 17:39
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（中央社記者曾仁凱台北13日電）國內掀起ETF投資熱潮，上週剛募集成立的中信上游半導體ETF，今天宣布將於3月15日掛牌上市，成立規模為新台幣175億元，暫居國內ETF成立規模排行榜第2名，僅次於統一台灣高息動能的531億元。

證交所今天表示，根據送件資料顯示，中信上游半導體標的指數「ICE FactSet上游半導體指數」，是由ICE Data Indices指數公司所編製及維護。該指數自全球7個國家共計13個交易所中，選擇符合市值及流動性標準之股票，再透過FactSet之RBICS產業分類，篩選出半導體設備與半導體材料相關之公司，採調整後之自由流通市值加權計算而成，現有成分股計50檔。

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根據證交所統計，中信上游半導體加入後，在集中市場掛牌上市的ETF將達到154檔。

由於近期國內ETF募集市場火熱，證交所在新聞稿中特別提醒，國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。（編輯：黃國倫）1130313

#ETF
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