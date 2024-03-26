台電：燃料大漲不是平行時空 核電大國法國續漲電價

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（中央社記者曾智怡台北26日電）電價調漲引發燃料價格討論，台電表示，國際燃料價格大漲不是「平行時空」，即便是核能占比逾60%的法國，2020至2023年間工業及民生電價累計調幅分別達160%與22%，且法國政府已宣布今年再次調高電價。

相較之下，國內由台電擔任「消波塊」吸收燃料成本，過去電價未跟著燃料價格足額調漲，調整幅度相對和緩及細緻，有效抑低通膨影響。

台電透過新聞稿說明，各國電業皆受國際燃料價格暴漲影響，主要國家均調漲電價因應，進而推升國內物價。2020至2023年間，韓國工業及民生電價累積調幅分別為87%及49%，英國為126%及79%，法國為160%及22%。

台電表示，對於部分人士常質疑能源政策導致電價需上漲，但以核能大國的法國來看，2023年工業電價達每度8.45元、住宅電價達7.40元，皆高於台灣電價，且法國過去曾實施電價盾制度管制住宅及小商家電價，以減緩能源價格對民生衝擊。

但今年2月仍再度調漲，甚至宣布將逐步結束此電價保護措施，可見燃料價格飆漲對於各國電業的衝擊。

台電指出，台電發購電燃料成本已連續2年高達6000億以上，相較俄烏戰爭前的燃料支出增加超過1倍。近期國際燃料價格雖有回穩，但仍處於高點。

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以燃氣為例，台電發電所需天然氣均向中油採購，並以中油每月公告天然氣牌價計價。中油公司天然氣採購多為長約，近期長約價格仍高於疫情發生前5年水準。目前中油天然氣牌價為一立方公尺15元，也高於疫情前平均約8元水準。

台電表示，為改善財務狀況，在燃煤採購方面持續精進，密切關注燃料價格波動，並在市場供需情勢寬鬆，現貨價格低於長約價格時，機動調整年度長約、現貨比例，抑低整體燃料採購成本。（編輯：潘羿菁）1130326