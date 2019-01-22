47歲男有糖尿病染流感亡 高風險慢性病者小心

衛福部疾管署22日表示，據研究顯示，罹患慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病（含糖尿病）及免疫功能不全者，在感染流感後，不僅恐使原本疾病惡化，更可能引起併發症甚至死亡，建議高風險慢性病人不要輕忽，若有類流感症狀應儘速就醫。中央社記者陳偉婷攝 108年1月22日

（中央社記者陳偉婷台北22日電）疾管署今天公布，新增3例流感死亡個案，其中47歲男性有糖尿病、另2名個案則有高血壓。依統計資料發現，近3個流感季易併發重症慢性病，以糖尿病、心血管疾病及腎臟病為多。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，上週（1月13日至1月19日）類流感門急診就診人次計9萬4716，且上週新增57例流感併發重症病例，均檢出A型流感，以H1N1為主，並以65歲以上（28例，占49%）、50至64歲（19例，占33%）兩個年齡層占多數。

另新增3例經審查與流感相關死亡病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，3名個案年齡介於47歲至66歲，都有慢性病史且沒有接種疫苗。其中47歲男性有糖尿病，另2名個案則有高血壓。

流感潛伏期約1至4天，多數人感染流感後僅有發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛、疲勞等症狀，就醫後約1週內可康復；但約有1%的患者需住院。

林詠青說，依統計資料指出，國內近年流感重症及死亡個案中，約有7至9成有慢性病史，近3個流感季流感併發重症病例的慢性病以糖尿病（35%）、心血管疾病（32%）及腎臟疾病（18%）為多。

另依據研究顯示，罹患慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病（含糖尿病）以及免疫功能不全者，在感染流感後，不僅可能使原本疾病惡化，更可能引發併發症，甚至死亡。

近期50歲至64歲的流感重症數明顯增加，在2018年12月中旬以前都低於2成，但近期已上升到3成。

林詠青說，很多中壯年慢性病患者可能認為還年輕，輕忽流感重症的威脅。但建議高風險慢性病人不要疏忽，一旦出現類流感症狀，請儘速就醫，並依照醫師指示服用公費流感抗病毒藥劑。

因應春節連假即將到來，全國22縣市春節期間（2月2日至2月10日）總計154家醫療機構（含76家重點醫院）開設類流感門診1466診次，請民眾優先利用，以免造成急診壅塞。（編輯：陳俊碩）1080122