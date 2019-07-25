澳洲袋熊有救了 專家找到治療獸疥癬藥物

（中央社雪梨24日綜合外電報導）澳洲塔斯馬尼亞省（Tasmania）一處國家公園內，逾9成袋熊在近數個月因獸疥癬喪生，研究人員今天表示，一種常用於貓狗的治療藥物也能用在袋熊身上控制病情。

歐洲移民於1800年代把獸疥癬帶到澳洲。袋熊不是受威脅物種，但獸疥癬會導致袋熊在幾個月內嚴重脫毛，甚至飢餓致死。

塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania ）科學家卡佛（Scott Carver）表示，這是他看過最糟糕的動物疫情，澳洲東南部本就有零星袋熊死於獸疥癬，但疫情已擴大到影響整個袋熊族群。

應用生態學期刊（Journal of Applied Ecology）今天發表的一篇論文，詳述塔斯馬尼亞拿拉他布國家公園（Narawntapu National Park）過去控制疫情的失敗經驗。卡佛指出，科學家現在有信心，一種用在家狗家貓的藥物有望控制袋熊的獸疥癬。

科學家曾於2015年針對治療袋熊獸疥癬進行數個月研究，儘管剛開始有效，但一年後證實藥效僅具暫時性。

卡佛指出，研究人員後來改採投藥一次就有3個月療效的替代藥品「一錠除」（Bravetco）。

研究人員在進行至少兩年野生袋熊投藥前，將先進行圈養袋熊投藥實驗，預計持續至未來6個月至一年，

卡佛希望澳洲監管當局能於18個月內批准使用「一錠除」，讓野生動物照護人員能對袋熊投藥。（實習編譯：張璦/核稿：劉學源）1080725