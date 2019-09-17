紐西蘭麻疹疫情爆發 台現首例境外移入者

（中央社記者陳偉婷台北17日電）一名青年8月到紐西蘭自助旅遊，回國後發現感染麻疹。防疫醫師黃婉婷今天說，紐西蘭近期麻疹疫情快速上升，提醒西元1981年後出生者，若有計畫前往紐國，應評估接種疫苗。

紐西蘭今年遭遇22年最大的麻疹疫情，衛生福利部疾病管制署下午在疫情週報公布，台灣上週確診首例來自紐西蘭的境外移入麻疹個案，為南部20多歲男性，8月與親友到紐西蘭自助旅行，回國後9月初開始發燒。

疾管署副署長羅一鈞下午在疫情週報時表示，個案因症狀持續，曾先後3次到診所、2次醫院急診就醫。在診所都被診斷為感冒，直到第二家醫院急診才確診麻疹。

個案目前症狀改善已出院在家休養，與個案一同旅遊紐西蘭的同行親友都沒有疑似症狀。因個案曾多次到醫療院所就醫，衛生單位已初步掌握個案接觸者共601人，將監測至9月25日。

羅一鈞說，這名個案多次就醫而難確診並非醫師誤診，而是過去麻疹疫情多集中在東南亞或歐美，較少聽聞紐西蘭有麻疹疫情，就算病患自訴曾有紐西蘭旅遊史，也難聯想到麻疹。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，紐西蘭今年截至9月13日麻疹病例數達1275例，最近一週累計165例確診，疫情快速上升且處高峰，是1997年以來最嚴重的疫情，其中1007例來自北島奧克蘭，疾管署已提升紐西蘭麻疹旅遊疫情警示至第一級注意（Watch）。

黃婉婷表示，很多民眾不清楚到紐西蘭旅遊也應注意麻疹，建議在1981年後出生者，若未來有計畫到紐西蘭，應在出發前2至4週接種麻疹疫苗，才有足夠保護力。

此外，黃婉婷表示，如果民眾計畫到麻疹流行地區，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。

今年截至目前，台灣共計127例麻疹病例，其中78例為國內感染、49例為境外移入，感染國家以越南、泰國及菲律賓為多，出國目的以旅遊為主。（編輯：卞金峰）1080917