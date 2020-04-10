縝密追確診酒店公關活動史 鄭文燦肯定幕後英雄

（中央社記者邱俊欽桃園10日電）桃園市長鄭文燦今天推崇衛生局與警察局在二輪疫調中突破心防，縝密追查武漢肺炎疫情中案379當事人的活動史，是避免防疫破口的重要幕後無名英雄。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，為維護民眾健康，酒店和舞廳全面暫停營業。

鄭文燦上午在出席桃園市政府防疫專案會議後，在接受聯訪時表示，桃園市預定以兩天進行聯合稽查，貫徹舞廳跟酒店歇業政策，昨天稽查55家，全數達標，業者都拉下鐵門；政府執行防疫的對策是有決心的，也謝謝業者願意配合停止營業，也呼籲民眾盡量減少這些活動。

有關記者提問案379（酒店公關）疫調問題時，鄭文燦說，依照過去的醫療經驗，中央在第一輪遇到疫調時，難免因為個案基於涉及個人隱私，或擔心影響別人、「被標籤化」等疑慮，因此第一輪常常會有資料不全的情況。

鄭文燦說，有關中央疫情中心在釐清案379個案中公布當事人為家庭主婦，活動很單純，不過在第二輪疫調時，有徹底還原活動史。他要特別謝謝衛生局與協助的女性同仁，非常細心有直覺，突破心防，說服個案當事人為了親友的安全跟健康，把活動的軌跡做一個輪廓的交代，同時警察局經過縝密調閱，還原活動史、工作地點、搭乘計程車等交通工具，以便後續的隔離作業。

他也讚許衛生局與警察局同仁能完成二輪疫調，也是避免防疫破口的重要的幕後無名英雄。

中央流行疫情指揮中心8日在記者會中宣布新增1例本土個案，是一名30多歲女性（案379），近期無出國史，平時活動地以住家及周邊地區為主；但事後卻傳出案379為台北某知名酒店女公關，引起熱議。（編輯：李錫璋）1090410