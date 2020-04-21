軍艦染疫是否換指揮官 陳時中：大家都不想我當

（中央社記者張茗喧、陳偉婷台北21日電）海軍敦睦艦隊爆發群聚事件，外界質疑，有部會不聽指揮中心指示，是否應提到行政院層級。指揮中心指揮官陳時中今天說，聽起來大家都不想要他當指揮官，「有點傷心」。

武漢肺炎全球大流行，台灣靠著中央、民眾合力守住前面幾波疫情，如今卻爆發敦睦艦隊群聚感染，至今已有27人確診，也被外界質疑成為防疫破口。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，有媒體詢問，這次軍艦群聚事件凸顯政府溝通有問題，有部會不聽指揮中心指揮，是否應提升至行政院層級。

陳時中表示，聽起來大家都不想要他當指揮官，「有點傷心」，但他強調，政府單位間溝通都很好，雖然每個單位有文化的不同，合作還需磨合，不是一個命令就會改變，所幸指揮中心和各單位磨合都很好，若沒有磨合好，社會今天無法守住疫情防線，讓民眾得以維持生活。

敦睦艦隊群聚事件延燒，國防部說法一變再變，讓外界質疑防疫措施根本沒落實，也有媒體提議透過船上原本準備的3萬片口罩使用量，藉此了解船上官兵是否戴口罩。

「這是好方法」陳時中笑說，但指揮中心自疫情爆發以來，一再呼籲健康人不用戴口罩，只有有症狀、老年人、慢性病患等族群才要戴口罩，直到4月1日公布社交距離規定，才要求無法維持社交距離時須戴口罩，以此日程來看，軍艦官兵是否戴口罩這件事，應屬於軍艦管理問題。

陳時中表示，敦睦艦隊群聚事件爆發以來，指揮中心已匡列700多名接觸者，地方政府的皮繃得很緊，也考驗疫調、管制能力，盼能把疫情控制下來。

至於感染源究竟來自哪，陳時中說，目前只能透過科學方式回溯找出是否有無症狀感染者，等到搜集更多訊息後，更能綜合各方資訊看出整起事件樣態，可望以較科學的方式釐清感染源。（編輯：方沛清）1090421