減輕疫調負擔 北市將由確診者自填接觸對象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北24日電）疫情升溫，台北市今天新增1027例個案，副市長黃珊珊說，為了最有效運用人力、物力，避免公衛系統崩潰，未來將讓確診者自行填寫表單，回報活動史、接觸對象等，減輕疫調負擔。

台北市長柯文哲今天上午在中山區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）關懷中心受訪透露，已在研擬建立表單讓確診者自行填寫，反正確診者關在家沒事做，就用確診者而不是市府人員的時間來疫調。

黃珊珊在內湖區關懷中心接受媒體聯訪指出，現在確診個案非常多，光是把確診者照顧好就已經很不容易，所以在疫調匡列上會盡量把範圍縮小，以同住家人為第一優先，避免公衛系統及醫療量能崩潰。

黃珊珊說，今天視察發現，每個行政區量能不一樣，中正、萬華區關懷中心運作還算順暢，但士林區因為人口比較多，量能有點吃緊，工作人員熬夜熬到眼睛都變成紅色的，幾乎要「爆肝」。

黃珊珊指出，將會讓確診者自行填寫疫調表單，主動回報跟誰同住、跟誰吃過飯、這些人的電話號碼等，直接開立居家隔離通知書，並直接派車安排採檢。

黃珊珊進一步表示，將來高峰可能一天有5萬人確診，為了讓人力、物力被最有效地運用，無症狀、輕症患者恐怕得自己照顧自己，甚至由民間企業自行疫調，政府只能顧及最需要的地方。（編輯：張銘坤）1110424