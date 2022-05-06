竹市國小疫苗開打 校園防疫更完備

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新竹市政府6日指出，市府即日起為國小學童施打COVID-19莫德納疫苗，經調查，全市37所公、私立小學及附幼學童預計27日完成施打。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月6日

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（中央社記者郭宣彣新竹市6日電）新竹市今天起為國小學童施打莫德納疫苗，首日安排在北門國小及關東國小。市長林智堅表示，學生施打後皆可申請疫苗假，保障孩子權益，也讓校園整體防疫更完備。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，市府今天起為國小學童施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗，全市公、私立小學及附幼學童造冊，同意率3成多，預計27日全數完成施打。

林智堅表示，因6至11歲及已滿12歲學生使用疫苗劑量不同，這次校園施打採6至11歲與已滿12歲的「雙軌制」，讓已滿12歲在籍學生一樣可以選擇在校施打。

北門國小校長賴雲鵬表示，今天全校動員、細心安排施打現場，播放動畫電影及音樂，讓孩子在最舒適的狀態完成施打。

市府表示，學生可選擇校園集中接種或至合約醫療院所接種，若接種後有不良反應，可申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時得延長。家長若請假陪同學童至醫療院所接種，其中1人可申請防疫照顧假。（編輯：唐聲揚）1110506