高市調整疫調 確診者同住學生快篩陽就要通報學校

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高雄市長陳其邁（左）6日在防疫記者會上表示，民眾一旦被通知確診，同住家人應啟動隔離，約隔天里幹事就會發放關懷包，裡面有5支快篩試劑，同住家人務必以此進行快篩，若呈陽性，12日前還是要做PCR採檢，12日後則視中央規則調整。中央社記者曾以寧攝 111年5月6日

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高市府今天宣布，修正疫調方式，如果有確診者家裡有小孩、且小孩快篩也陽性，就要立刻通報學校，進行疫調匡列並啟動隔離，學校也會發給被匡列同學快篩試劑進行初步採檢。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上表示，民眾一旦被通知確診，同住家人應啟動隔離，約隔天里幹事就會發放關懷包，裡面有5支快篩試劑，同住家人務必以此進行快篩，若陽性，12日之前還是要做PCR採檢，12日後則視中央規則調整。

同時，確診者也要通知職場同事快篩與隔離。若家中有高中以下學生快篩陽性，也要立刻通知學校，學校和衛生局會立即啟動疫調，發給同班或社團等接觸同學快篩試劑，並啟動隔離。

台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙日前在政論節目「鄭知道了」中比較雙北與高雄的防疫作為，稱讚陳其邁篩檢、分流政策做得很好，媒體詢問陳其邁看法。

陳其邁說，因為這個病現在都是輕症，99.6%的人在基層照護就能解決，在公共衛生和臨床醫療裡面，就要做好分級醫療。高雄市輕症患者指派基層診所治療，不要讓大醫院的醫師來看，也讓病人受到最好的照顧。至於在基層診所對上呼吸道症狀患者做快篩的政策，到現在已經發現超過1000例確診個案。

陳其邁指出，高市府每天晚上都會跟4大醫學中心、國軍醫院院長、阮綜合院長及公衛專家等召開專家會議討論防疫方式，如果真的有遇到困難，自己也會請教以前在台大公衛的老師陳秀熙、陳建仁等人。

中央要求大醫院空出20%病房供確診者使用，媒體在會中詢問市府配套。陳其邁說，市府在3個月前就已要求醫院規劃，萬一高雄達1天1萬人確診，在3天內就可以清空輕症、非急迫性病症的病床區，做彈性調整。

陳其邁指出，目前高雄專責、負壓病床入住率僅10%左右，中重症比例不高，有醫護入駐的加強型防疫旅館也有約95%都是空床，必要時也能當作專責病房使用。

中央流行疫情指揮中心今天宣布高雄有1737例確診，高雄市政府表示，有43例轉銜外縣市，其餘有隔離期間轉陽152例、外縣市旅遊史51例、特定娛樂場所23例、密切接觸者1436例、新案疫調中32例。外縣市旅遊史的感染風險已是上一波，目前屬於社區傳播。（編輯：黃世雅）1110506

（高雄市政府提供）

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