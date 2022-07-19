新款安胎藥9月納健保 年逾4000名高風險孕婦受惠

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（中央社記者張茗喧台北19日電）高危險孕婦福音，健保署共擬會議考量過去常用的安胎藥ritodrine恐增心血管不良反應風險，決議9月起將新款安胎藥納入給付，每年最多4270名孕婦受惠，每人至少省下1.8萬元。

衛生福利部中央健康保險署6月16日召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，決議通過多款新藥給付並擴增藥物給付規定，像是給付安全性更高的安胎藥、罕見血液腫瘤藥物並放寬口服B肝抗病毒藥物處方醫師限制，9月1日起實施。

根據健保署統計，乙型受體素（β-agonists）成分的安胎藥（ritodrine）是健保給付多年的藥品，占整體安胎藥用量9成。食藥署今年3月宣布ritodrine成分安胎藥可能增加嚴重心血管不良反應風險，要求限縮使用對象。

健保署醫審及藥材組副組長張惠萍接受記者電話聯訪時表示，考量高危險族群孕婦使用ritodrine恐增加心律不整等心血管事件風險，加上如今少子女化，每個孩子都是寶，共擬會議決議將安全性較高的安胎藥（atosiban）納入給付。

張惠萍說，這款藥物每療程給付新台幣1.8萬元，未來每年約有2370至4270人受惠，每年增加4349萬至7838萬元支出。

值得注意的是，首款用於治療「不具症狀性脾腫大之成人真性紅血球增多症」（PV）的藥品也將納入健保給付，張惠萍說，PV是一種罕見的骨髓增生性腫瘤，由於紅血球細胞會不受控制地增生，可能導致白血球、血小板也隨之增生，會出現血栓、出血、頭痛等症狀。

張惠萍指出，這款藥不僅是首款健保給付的PV藥品，更是台灣自行研發的藥品，納入給付後每年約有510至650名病患受惠，年增約1.45億元藥品支出。

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有別C型肝炎已有口服藥物可根治病毒，B肝雖然也有口服藥，但僅能控制病情，無法根治。

張惠萍表示，為降低B肝患者發病風險，健保署日前鬆綁規定，凡是使用免疫抑制劑者同時有B肝帶原，都可預防性使用B肝口服藥物，但考量開立免疫抑制劑的大多是風濕免疫科的醫師，因此這次一併開放風濕免疫科可開立B肝口服藥，但處方前須照會消化系專科醫師，減少病人跨科就診不便。（編輯：張芷瑄）1110719