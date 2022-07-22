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興大自然史博物館開幕 大王魷魚標本吸睛

2022/7/22 16:32（7/22 16:46 更新）
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中興大學生命科學院自然史博物館歷經3年籌備，22日開幕，館內展出台灣第2大的大王魷魚標本。中央社記者趙麗妍攝 111年7月22日
中興大學生命科學院自然史博物館歷經3年籌備，22日開幕，館內展出台灣第2大的大王魷魚標本。中央社記者趙麗妍攝 111年7月22日
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）中興大學生命科學院自然史博物館今天開幕，展出2億年前恐龍胚胎化石、台灣第2大的大王魷魚標本、亞洲象馬蘭的象鼻、巨黿標本，多件珍貴標本初次亮相。

中興大學生命科學院自然史博物館歷經3年籌備，並獲得農委會經費補助，今天舉辦開幕儀式，農委會主委陳吉仲、興大校長薛富盛、高等教育評鑑中心董事長李德財、興大生科院院長陳全木等人共同為博物館揭開序幕。

陳全木表示，歷經多年努力，師生累積豐富而龐大的標本，包含各式植物種子、脊椎動物與無脊椎動物標本，在教學跟研究上都是相當重要的資源，也是國內大學生科領域少數擁有完整標本館的學校。

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陳全木指出，自然史博物館的規劃，發想源起於他看到生科系老師吳聲海將一批批的標本送到科博館，因而萌生將這些教學研究資源留在學校的想法，進而著手籌設博物館，期許博物館開幕後，可成為台灣在生態跟保育教育的新亮點。

自然史博物館目前展出的標本，除校內既有標本外，還有2億年前恐龍胚胎化石、長達4公尺的鱷魚皮、台灣第2大的大王魷魚標本、亞洲象馬蘭的象鼻、巨黿標本、帶有人類基因的實驗山羊標本、世界最大節肢動物的甘氏巨螯蟹標本，各式珍貴及世界級的大型動植物標本初次亮相。（編輯：謝雅竹）1110722

中興大學生命科學院自然史博物館歷經3年籌備，22日開幕，館內展出亞洲象馬蘭的象鼻。中央社記者趙麗妍攝 111年7月22日
中興大學生命科學院自然史博物館歷經3年籌備，22日開幕，館內展出亞洲象馬蘭的象鼻。中央社記者趙麗妍攝 111年7月22日
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