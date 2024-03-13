紅火蟻水上結筏 清大：為生物活性自我修復機制

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）清華大學今天表示，物理系教授洪在明團隊研究發現紅火蟻群能在水上結筏，是一種生物活性自我修復機制，並非因表面張力所致，很可能是透過費洛蒙聯繫抓住彼此、結成網筏。

清華大學發布新聞稿指出，當有水淹沒紅火蟻的蟻巢時，牠們會抱團漂浮在水面上結筏，過去被認為是因表面張力所致，但洪在明研究團隊推翻此表面張力說，經研究發現，紅火蟻群能在水上結筏，是一種生物的活性自我修復機制，且可能是透過費洛蒙的聯繫抓住彼此、結成網筏。

洪在明研究團隊表示，為研究紅火蟻獨特的結筏行為，前往農民提報紅火蟻危害的地區進行捕捉，後續實驗發現當紅火蟻巢被水淹沒時，蟻群會用大顎和腳抓住彼此，形成多層織網般的結構，即可如同船筏浮在水面。

洪在明團隊指出，深入觀察蟻筏結構可發現，筏面上的工蟻們會從筏的中心往邊緣移動，輪流下水到筏的底部，就像跑步機的跑帶一樣上下循環輪替，至於蟻后和卵、幼蟲等「乘客」則始終安坐筏上，漂流尋找登陸的機會。

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至於紅火蟻到底如何聯繫結筏，洪在明團隊說，紅火蟻在進化過程中，演化出在遇到危險時分泌特殊費洛蒙的功能，來示警並組織聯繫，但要完全解開此生物訊息機制之謎，還需生物學家進一步研究。

洪在明指出，期盼未來能解開紅火蟻結筏求生的機制，有望能研發出像固態、又像液態，還可自動修復、又能集體遷徒的活性仿生材料，比如人工韌帶，就需要拉伸時不致斷裂的彈性材料。（編輯：方沛清）1130313