加強貨運3業路口停讓 公路局宣導影片出爐

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（中央社記者余曉涵台北14日電）公路局今天指出，8月起再與貨運3業、各區監理所齊心協力守護行人安全，共同規劃推動方案，加強路口「轉彎暫停，安全再行」，減少交通意外發生，並拍宣傳影片供講習使用。

交通部公路局今天發布新聞稿表示，考量交通安全需要大家共同守護，為促使貨運3業每名駕駛員都能理解如何透過視野輔助系統設備，車輛於轉彎時再次確認有無人車，確認安全後再開，公路局已拍攝貨運3業路口「轉彎暫停，安全再行」宣導影片，供監理機關、駕訓班及運輸業者於相關講習、教育訓練時使用。

公路局指出，影片中除強調貨運業者平時例行檢查、出車及下車檢查、教育訓練的重要性外，並對執行路口停讓部分進行教學。首先車輛轉彎時應於路口30公尺前顯示方向燈，打燈後、轉彎前先暫停，左右確認有無來車及行人，並透過視野輔助系統設備再次確認，如有行人應先禮讓優先通過。

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公路局指出，對於貨運3業未停讓行人發生事故及違規業者，由各區監理所至公司進行安全管理查核，督導業者改善，並將發生事故及違規駕駛人納入道安講習教育訓練；再透過業者觀摩學習教育訓練活動、加強路口稽查、公司查核。

公路局指出，針對潛在事故風險業者加強宣導防制等多項作為，強化業者及駕駛人路口停讓交通安全信念，確實遵守相關法規。（編輯：張雅淨）1130814