共機美艦同現台海周邊 綠委：恐加劇美中矛盾

（中央社記者王承中台北24日電）共機近期頻繁進出台海空域，美艦今天也航經台灣海峽，較勁意味濃，民進黨立委羅致政說，中國軍力擴張，威脅了美國主張的航行自由，未來雙方矛盾與衝突恐加劇。

羅致政接受中央社記者訪問時表示，台灣最大的威脅來自中國，所以台灣從來沒有選邊站的問題，本來就要跟受到中國崛起威脅的國家加強合作，美國只是其中一國，唯一要注意的，是避免被捲入不必要的衝突，並確保利益不會被犧牲。

他說，去年九合一選舉前，中國為避免過多動作造成反效果，軍事行動轉趨低調，如今選舉結束，加上中國國家主席習近平最近發表強硬談話，中國勢必要有一些行動來支撐，凸顯習近平的強硬不光只是用嘴巴說。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，美軍太平洋艦隊發言人高曼（Tim Gorman）少校表示，2艘美國軍艦包括飛彈驅逐艦「麥康貝爾號」（USS McCampbell）和補給艦「狄爾號」（USNS Walter S.Diehl）今天駛過台灣海峽；此一行動「符合國際法規定」。

其中麥康貝爾號曾在7日、美中展開貿易磋商之際駛入西沙群島（Paracel Islands）12海里內，引起越南、中國的注意，11日至16日再與英國皇家海軍「阿蓋爾號」巡防艦（HMS Argyll），舉行通訊演習和其他操演，外界解讀為華盛頓當局尋求盟友支持，以持續向北京施壓，如今麥康貝爾號又在兩岸敏感時刻駛過台海。

國防部今天晚間證實，美艦二艘於今天自我國西南海域由南向北航經台灣海峽。美艦航經我國周邊海域期間，國軍也均依規定全程掌握，確保海疆安全及區域穩定，請國人放心。

國防部也指出，中共空警500、轟6等軍機多架，上午由中國大陸南部出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練後，循原航線飛返駐地，

另外，中共運8、蘇愷30等軍機，曾在22日下午從中國大陸南部出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地

國防部表示，中共軍機活動全程，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦監偵掌握與應處，確保我國空域與海疆安全。（編輯：陸倩瑤）1080124