華航機師罷工 蘇揆：中生代攜手讓爭議盡快落幕

（中央社記者顧荃台北13日電）華航機師罷工第6天，勞資雙方達成改善疲勞航班的共識。行政院長蘇貞昌表示，副院長陳其邁與交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦一起合作努力解決事情，中生代攜手為公眾服務，讓政府有效率、爭議盡快落幕，值得鼓勵。

交通部介入協調，華航勞資雙方從今天凌晨1時漏夜協商到中午，達成改善疲勞航班的共識。

對此，蘇貞昌表示，很高興看到事情在往好的方向走，希望罷工能盡快落幕，維護飛航安全、優質的工作環境及華航有競爭力，希望早點圓滿達成協議。

蘇貞昌說，陳其邁、林佳龍、鄭文燦一起合作努力解決事情，中生代大家能一起攜手為公眾服務，讓政府有效率、爭議盡快落幕，值得鼓勵。

蘇貞昌也提到，今天凌晨談判，有許多公務員熬夜一起努力，非常值得鼓勵、肯定與感謝。

銓敘部今天認定搭乘飛鷹直升機罹難的蘭嶼護理師蔡邑敏符合最高等級「冒險犯難」因公撫卹，蘇貞昌表示，銓敘部立刻做了修正，「我覺得非常好」，公務員做事應從人民角度出發。

蔡邑敏去年2月搭黑鷹直升機後送病患就醫罹難，申請撫卹卻卡關，銓敘部今天下午開會審議，認定蔡邑敏符合「冒險犯難」因公撫卹，家屬可依此請領。

蘇貞昌晚間與民主進步黨立委餐敘前受訪時表示，護理師能在那麼惡劣的天候下出勤、為人民服務，真的很了不起，她不幸罹難，應該給家屬非常好的撫卹金。

蘇貞昌表示，過去的作法確有不當，現在銓敘部立刻做了修正，「我覺得非常好」，他也要求所有公務人員做事從人民的角度出發，讓人民覺得政府真正能跟人民站在一起，任何事有錯能立刻改正，這樣才是會做事的政府。

銓敘部先前表示，蔡邑敏家屬要請領最高等級的「冒險犯難」因公撫卹，需要更謹慎的認定，要待飛安會調查報告出爐，引發外界批評聲浪不斷。蘇貞昌昨天說，意外在去年2月發生，卻要等今年4月飛安報告出來才給撫卹金，他認為非常不合理，人民也不能接受。（編輯：楊玫寧/蘇龍麒）1080213