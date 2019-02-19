朱立倫：不論誰代表國民黨參選 將全力支持

參選2020年總統大選的前新北巿長朱立倫18日出席矽谷僑界餐宴時表示，不論誰獲得全體黨員和民眾的支持，就是國民黨最好的候選人，會全力支持。中央社記者張可衣舊金山攝 108年2月19日

（中央社記者張可衣舊金山18日專電）參選2020年總統大選的前新北巿長朱立倫今天表示，不論是誰獲得全體黨員和民眾的支持，就是國民黨最好的候選人。

朱立倫今天參加矽谷僑宴。面對媒體詢問國民黨黨內初選及是否徵召高雄市長韓國瑜對抗民進黨等問題時回應，他相信民眾的眼光和國民黨員的智慧。

朱立倫說：「不管哪一位代表國民黨，最終獲得民眾和黨員支持的就是我們的候選人。」

他表示，這是以宏觀的角度，希望國民黨在2020年能夠勝選。他說；「這不是為了國民黨一黨之私，而是讓民眾能夠過更好的日子。」

他說，台灣民眾最期待的兩件事：一個是重振台灣的經濟，另一個是能夠維護兩岸的和平。所以能改善人民生活才是選舉最終目標。

朱立倫在僑宴演講時，為2016年總統大選敗選，辜負大家期望而抱歉。他分析，4年前國民黨是處於絕對的劣勢，因為民眾對國民黨過去8年的執政有很多的意見。

他說，民進黨當時給民眾一個「假象式」的期待，但這幾年來民進黨提出來的政見「幾乎都跳票」。民眾對於台灣目前經濟現況及兩岸關係都不滿，反而對國民黨有所「期待」。

不過朱立倫表示：「國民黨不能因此自滿，我們自己要走出一條新的路。」

他說，台灣過去是科技產品的生產大國，未來如何在新經濟上走出一條路，這才是國民黨應該給人民的願景。因此特別到美西科技及經濟的矽谷重鎮來訪問。

朱立倫表示，民進黨執政期間，「去中華，去中化」是錯誤的政策。他說，中華文化五千年博大精深，而台灣是中華文化的「精髓和傳承者」，應該把握這優勢、再次創造經濟價值。這也是帶動台灣未來經濟再一次起飛的其中一個重要因素。

他強調，這次來美西最主要是「經濟之旅」，也是學習之旅。希望連結矽谷，幫助台灣下一世代走出新方向。

明天下午朱立倫將在史丹福大學公開演講，談台灣經濟未來的發展及如何在世界經濟發展的舞台上扮演關鍵性的角色。（編輯：郭中翰）1080219