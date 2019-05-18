郭台銘認當選總統機會大 要翻轉教育制度拚經濟

鴻海董事長郭台銘（前右）18日下午在台北出席座談活動，與獲得鴻海教育基金會獎助學金計畫「鴻海獎學鯨」的學生擁抱致意，肯定他們的努力。中央社記者徐肇昌攝 108年5月18日

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海董事長郭台銘表示，他當選總統的機會很大，若當選，要翻轉教育制度。他說，與韓國瑜目標一致，都是拚經濟；至於鴻海新任董事長，要等股東會後決定。

郭台銘今天下午出席演講場合分享破解年輕人低薪，會前接受媒體採訪。對於高雄市長韓國瑜日前說若國民黨要徵召他「Yes I do」，郭台銘指出，非常歡迎，國民黨人才濟濟，所有願意參加拚經濟、翻轉台灣未來經濟成功者，都應該納入人民的選擇，願意參加初選的人都可表態。

郭台銘說，他當選總統的機會很大，他若當選，要縮小城鄉差距，讓偏鄉的小孩可以上一流的大學，要翻轉教育制度。對於解決低薪問題，郭台銘指出，偏鄉的民眾感受最重要。

媒體問及鴻海新任董事長是否為劉揚偉，郭台銘表示，鴻海6月21日要開股東會，以及新任董事會，要等股東會開過後才能決定。

鴻海董事長郭台銘18日下午在台北出席一場座談活動，向獲得鴻海教育基金會獎助學金計畫「鴻海獎學鯨」的青年學子比出大拇指，肯定他們的努力。中央社記者徐肇昌攝 108年5月18日

媒體詢問是否將韓國瑜當成最大的假想敵，郭台銘回應說，「我跟韓市長目標都一樣」，都是拚經濟，或許方法不一樣，「目標和結果都一樣」，都希望把經濟搞好。

他指出，若將來當選中華民國總統，不管是在高雄、台東，還是花蓮，大家的目標都是把台灣經濟搞好。

對於今年台灣經濟發展可望成為四小龍之首，郭台銘表示，若能成為四小龍之首，「當然是最好」，不過，他話鋒一轉指出，若他來帶領，「可能會比蔡總統做得更好」。郭台銘表示，若國民黨勝選帶領中華民國，「這會是一齣愛國片」。

媒體問及韓粉在郭台銘官方臉書上留言批評，郭台銘指出，任何意見提出，不能只是當成批評，不同的支持者都有不同意見，也要吸收。正確和理性的意見，他會盡力去做。

對於手機民調，郭台銘重申仍堅持國民黨總統初選應採取手機民調的方式，可讓年輕人的意見表達出來。（編輯：郭萍英）1080518