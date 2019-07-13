蔡總統過境美國 中國反應側重批評華府

（中央社記者繆宗翰北京13日電）蔡總統本次出訪過境美國，總計將停留4晚。自行程公布以來，北京當局循例提出批評，但論述更側重批評華府，中國外交部長王毅甚至對美提出「搬起石頭砸自己的腳」的辭令。

總統府蔡英文11日到22日出訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，去程過境美國紐約，停留兩晚，回程則會過境丹佛，同樣停留兩晚。

總統府7月1日公布行程，中國外交部發言人耿爽便重申，已就有關問題向美方表達關切，並提出嚴正交涉，「敦促美方恪守『一個中國』原則和中美三個聯合公報的規定，不允許蔡英文過境」。

美國國務院9日宣布批准2項對台軍售時，耿爽當天下午強調「台灣是中國領土不可分割的一部分，任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權領土完整，反對外來干涉的堅強意志和堅定決心」。

中國國務院台灣事務辦公室隨後才透過新聞稿複述耿爽的說法，並稱「再次正告民進黨當局，任何挾洋自重、升高對立的行徑必將引火焚身，自食惡果。」

昨天，中國外交部宣布將制裁對台軍售的美國企業後，國台辦的回應則是批評政府「扶洋自重，甘當外部勢力干涉中國內政的棋子」。中共鷹派黨媒今天的社評則稱：「蔡英文過境紐約當美國的提線木偶」。

中國國務委員兼外交部長王毅12日在布達佩斯和匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）共同會見記者時則公開警告美國「不要在涉台問題上玩火」，如果美方試圖給中美關係製造新的困難和麻煩，「最終必將搬起石頭砸自己的腳」。

比較上述反應可以發現，對於這次蔡總統出訪美國、美方對台軍售，北京似乎已認定，相關行動的主導者均是美方，台灣則是美方的「棋子」。（編輯：沈朋達）1080713