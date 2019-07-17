蘇貞昌提醒韓國瑜：是選中華民國總統

（中央社記者黃麗芸台北17日電）高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出，將代表參選。行政院長蘇貞昌今天說，要提醒韓國瑜「是要選中華民國的總統，不是選中華民國地區」，將關注其如何兼顧市政和總統選舉。

因應輕度颱風丹娜絲來襲，蘇貞昌上午先行到「丹娜絲颱風中央災害應變中心」進行視察及聽取簡報，並和出訪聖文森的總統蔡英文進行通話，報告國內防颱準備狀況。

媒體會後聯訪詢問中央積極防颱，但韓國瑜今天卻無相關防災行程。蘇貞昌表示，防災應以最嚴謹態度面對，包括政府和國人都要認真面對，多一分準備、防護就少一分災害，相關防颱準備都需大家一起努力協助。

關於災害程度及各地災防應變中心開設時間，蘇貞昌說，這由各地負責單位主責，自己也會和地方保持聯繫，中央、地方一體防、救災。

媒體追問如何看韓國瑜擬帶職參選，週間拚市政、週末拚選舉一事。蘇貞昌表示，韓國瑜爭取到代表國民黨參選總統，「我特別提醒韓市長是要選中華民國的總統，不是選中華民國地區」，這點要請韓國瑜隨時注意。

「中華民國地區」說法惹議，高雄市長韓國瑜6月13日曾表示，這是口誤。

蘇貞昌說，韓國瑜答應高雄市民要全力顧市政，但他不了解「全力之後，怎麼還有餘力去選總統」，準備開眼界看韓國瑜在時間上如何安排。

至於台北市長柯文哲近日受訪表示，藍綠初選告一段落，但感觸現在局面就像「明末天下大亂，流寇四起，朝廷無力進剿」。

蘇貞昌認為，所有民主政治都是公開、經人民檢驗，每人都應該在各自工作崗位上努力做事，就像他因應防颱而到中央災害應變中心一樣，市長也應堅守市政崗位，才對得起市民。

話鋒一轉，蘇貞昌指出，韓國瑜說市長會做好做滿，柯文哲也說市長連任後會支持蔡總統選2020總統大選，現在有何變化，將像觀測儀般的注意觀測兩人言行。

對於軍公教調薪問題是否影響選情，蘇貞昌表示，自己父母就是公教人員，軍公教是否調薪將待核定後，再向外界報告。

另對法務部調查局高雄市調查處前副處長顏正義轉傳蘇貞昌摔筆影片遭記大過。蘇貞昌僅說，公務員更應守法，尤其是責任在身的公務員更要嚴謹，如何處理尊重各機關獎懲作法。（編輯：李亨山）1080717