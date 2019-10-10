爭取親民黨總統門票 王金平：繼續等待

（中央社記者王揚宇台北10日電）由於親民黨擁有政黨推薦總統參選人資格，有意爭取「門票」的前立法院長王金平今天被媒體問到，跟親民黨主席宋楚瑜談的結果、因緣到了嗎；王金平說，再繼續等待，沒有主動要求見面。

王金平也說，最慢也不會超過11月，總有一個答案。

王金平下午出席在圓山大飯店舉行的「第1屆中華孝親楷模表揚暨弘揚孝道活動」，會前接受媒體聯訪，做出上述表示。

媒體關注王金平今天上午為何沒有去參加總統府前的國慶大典；他說，自己去年沒有去，今年另外有行程。

記者再問王金平，今天下午在國父紀念館舉行的愛國旗愛國家國慶大會，國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬、前總統馬英九等人有出席，為何他沒有參加、有收到邀請函嗎、會不會感到失落。

王金平說，好像沒有看到邀請函，不會失落，方便就好，而且他今天的行程很滿。

對於2020總統大選議題，王金平日前受訪時表示，參選到底的決心不變，若親民黨不願推薦，他就休息。

媒體今天追問王金平，與宋楚瑜的因緣是否到了；王金平簡短表示，繼續等待，他目前都沒有主動要求見面。至於何時因緣俱足，王金平表示，就是慢慢等、慢慢看；最慢也不會超過11月，總有一個答案出來。

對於會不會接受宋楚瑜邀約擔任副手，王金平說，這是假設性問題；王金平也被問到「若宋沒有主動找你，會繼續留在國民黨嗎？」他表示，以後再說。

另外，媒體也問王金平，國民黨內現在對他好像有很多的聲音出現；王金平說，這是必然的，一切順其自然就好。（編輯：蘇志宗）1081010