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認清中共圖謀 陸委會籲在野政黨勿心存幻想

最新更新：2019/10/10 21:23

（中央社台北10日電）針對中國國民黨及其總統參選人韓國瑜國政團的言論及提出兩岸政策白皮書，陸委會表示，今日兩岸關係的惡化，主因在於中共當局意圖以「一國兩制台灣方案」改變兩岸現狀，分化台灣內部。

大陸委員會今天傍晚發布新聞參考資料，針對在野政黨批評政府將台灣推向戰爭邊緣等不實的指控，作出上述回應。

陸委會指出，中共威脅台灣，並且藉由惡意、持續的文攻武嚇，挑戰台海及區域和平穩定，並蓄意製造恐慌，分化台灣內部；「在野政黨不能無視中國大陸對台灣的野心，更不能對其存有不切實際的幻想」。

陸委會強調，北京當局從未同意「九二共識」存在「各表」的空間。「習五條」強調的「九二共識」就是「一中原則、追求統一的九二共識」，也就是「一國兩制」。

陸委會質疑說，國民黨如何再以此種「九二共識」與中共互動、守護台灣利益？宣傳所謂「正港九二」，也只是加重民意對其傾中的質疑。

此外，韓國瑜國政團等人提出的若干立場，包括重視國家安全、穩定兩岸關係、支持香港民主、兩岸正常交流、中國大陸民主化等；陸委會指出，政府均早已推動並主張。

陸委會表示，應認清當前兩岸局勢，務實提出建設性意見，今天總統國慶演說已強調，當台灣自由民主受到挑戰、當國家生存發展受到威脅，無論是哪個黨派，必須站出來捍衛，不能分割彼此，全民團結一致，才能共同走出國家未來的道路。

陸委會建議，該國政團隊人士平時應多關注政府施政，扮演好在野黨的角色。散布蔡政府繼續執政兩岸將火山爆發、地動山搖的「亡國感」，不過是刻意選舉操作，徒然製造危機與民眾間的對立。（編輯：林克倫）1081010

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