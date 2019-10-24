與黨籍台中立委座談 卓榮泰：守好過半5席

民進黨主席卓榮泰（前中）24日到台中與黨籍立委座談，卓榮泰受訪時表示，台中選情真的是關鍵性的一個選區，一定要守好，才有力量去新戰區爭取勝利。中央社記者蘇木春攝 108年10月24日

（中央社記者蘇木春台中24日電）民主進步黨主席卓榮泰今天到台中與黨籍立委座談，他受訪表示，台中市是關鍵性選區，民進黨擁有4加1席次幾乎是過半的，一定要堅固守好這5席，才有力量去新的戰區爭取勝利。

卓榮泰今天下午到大里區，與民進黨籍立委何欣純舉辦地方座談會，多名當地議員都出席，許多支持者也到場參與，卓榮泰傍晚再前往西屯區廣興宮，與立委張廖萬堅舉辦座談會。

卓榮泰在大里區受訪表示，台中市的選情真的是關鍵性的一個選區，台中一共有8席立委，民進黨現在是4加1席，幾乎是過半的，未來希望能夠在這個基礎上，看能不能再往上加上去，這5席都是所謂的衛冕區，一定要堅固的守好，才有力量去新的戰區爭取勝利。

他指出，這些爭取連任的立委，在選區都有傑出的表現，他過去在行政院服務時，何欣純對於中小企業的關心最讓他記憶深刻，在一例一休的修正上，下了非常多心血，雖然還不能夠達到大家的期待，但相信未來新的國會組成後，何欣純一定會在國會中更努力。

媒體提問蘇震清是否列入不分區立委提名名單，卓榮泰說，昨天中執會才通過不分區提名委員會的委員，8名委員剛剛才完成第1次的委員會會議，他開完會直接下來台中，會中做了相當多的討論，人選與排序都還沒討論，會在往後適當的時間再召開委員會，希望各界有推薦的名單，能在下週三前推薦過來，之後再展開必要的工作。（編輯：林沂鋒）1081024