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拉抬黨籍參選小雞 徐永明：黃國昌是沒登記的母雞

最新更新：2019/10/26 13:50

（中央社記者郭建伸台北26日電）2020總統大選，時代力量將不自提總統人選，時力立委黃國昌也沒競選連任區域立委，但他近來巡迴演講、拉抬立委參選人，並耕耘居住正義議題。時力黨主席徐永明說，黃國昌是沒登記的總統參選人，形容他是時力的母雞。

黃國昌雖然不連任汐止區立委，但動向外界注目，黨內人士表示，黃國昌將被列入不分區的安全名單尾巴，希望能藉此積極催票。

不過，黨內人士指出，黃國昌並沒有將自己「侷限在不分區」，除了持續問政，還到處輔選，日前更舉辦售票的巡迴演講「台灣的下一步」，其實就是另類的選舉行程。

此外，有別於以往質詢砲火猛烈，黃國昌近來幾乎每週都會直播與網友互動，還與網友掏心掏肺，述說自己在立院質詢時的狀況、為何戒菸失敗，並要網友「刷一排愛心」給他。黨內人士說，黃國昌最近有改變平時剛硬的形象，讓自己看起來不要太冷冰冰。

對於黃國昌的角色定位，徐永明說，雖然時力沒有提名總統參選人，但「黃國昌是沒有登記的總統候選人」，強調他對區域立委及不分區有很強的拉抬作用。徐永明說，黃國昌近來關心居住正義議題，11月初將夜宿東區。

他也補充，總統蔡英文的年輕選民較對手國民黨總統參選人韓國瑜多，但不代表這些選民都會把政黨票投給民進黨，這部分是時代力量可以著墨的空間。（編輯：黃國倫）1081026

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