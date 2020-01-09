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賴清德：年輕人一定要為國家返鄉投票 別再哈囉

最新更新：2020/01/09 12:06
民進黨副總統候選人賴清德（前中）9日到高雄市陪同民進黨立委候選人邱志偉（前左）車隊掃街拜票，呼籲青年為國家返鄉投票。中央社記者王淑芬攝 109年1月9日
民進黨副總統候選人賴清德（前中）9日到高雄市陪同民進黨立委候選人邱志偉（前左）車隊掃街拜票，呼籲青年為國家返鄉投票。中央社記者王淑芬攝 109年1月9日

（中央社記者王淑芬高雄9日電）民進黨副總統候選人賴清德今天到高雄陪同黨籍立委候選人邱志偉車隊掃街，強調一個中國原則的九二共識在台灣絕對不可行，呼籲青年朋友為了國家返鄉投票，「別再哈囉了」。

賴清德車隊掃街首站到岡山陪同民進黨高雄市第2選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭區）立委候選人邱志偉車隊掃街，並在接受媒體聯訪時，呼籲年輕朋友一定要返鄉投票。

媒體詢問，有評論員擔心很多年輕人春節前為了投票，要提前回家一次的意願不高，賴清德指出，年輕人是國家的未來，為了台灣未來，民進黨提名很多有抱負理想的傑出青年，盼年輕人一定要返鄉投票，共同承擔起國家責任。

賴清德表示，將返鄉投票「當作是為了國家」，盼年輕人「別再哈囉了」，用選票顧台灣主權和守護民主。

他說，中國國家主席習近平指出九二共識是一個中國原則，並沒有國民黨說的中華民國存在的空間，從香港反送中事件可清楚看出，一國兩制是失敗的，也就是國民黨一個中國原則的九二共識絕對不可行，國家興亡匹夫有責，年輕朋友務必返鄉投票。

賴清德也提到，目前對雲嘉南高屏縣市立委選情全壘打有信心，但在開票前仍不能鬆懈，要堅持到當選為止。

另外，針對外媒報導國民黨副秘書長蔡正元要求自稱是中國間諜的王立強改變說詞，改口遭民進黨收買，賴清德指出，如果消息屬實，蔡正元是相當不應該的；但也希望相關單位要去調查清楚，才有辦法了解。（編輯：洪學廣）1090109

民進黨副總統候選人賴清德（前右4）9日到高雄市為黨籍立委候選人邱志偉（前右3）站台輔選，振臂呼口號，為邱志偉加油打氣。中央社記者王淑芬攝 109年1月9日
民進黨副總統候選人賴清德（前右4）9日到高雄市為黨籍立委候選人邱志偉（前右3）站台輔選，振臂呼口號，為邱志偉加油打氣。中央社記者王淑芬攝 109年1月9日
民進黨副總統候選人賴清德（車上右）9日到高雄市陪同民進黨立委候選人邱志偉（車上左）車隊掃街，爭取民眾支持。中央社記者王淑芬攝 109年1月9日
民進黨副總統候選人賴清德（車上右）9日到高雄市陪同民進黨立委候選人邱志偉（車上左）車隊掃街，爭取民眾支持。中央社記者王淑芬攝 109年1月9日
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