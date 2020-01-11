羅致政陸戰空戰實力強 板橋搖擺區連任成功

（中央社記者陳俊華台北11日電）新北市第7選區（板橋東區）由現任的民進黨立委羅致政，對上由不分區轉戰的國民黨立委柯志恩，擁有現任優勢、熟悉地方事務的羅致政以8萬2764票，擊敗柯志恩的7萬659票，連任成功。

板橋東區選舉人口約22萬人，近年因外來人口多，中間選民增加，藍綠結構逐漸被打破，在多次大選中，投票意向忽藍忽綠，被視為「搖擺區」。

羅致政在2012年立委選舉時，以學者身分首度參選，但以2400多票些微差距，敗給前國民黨立委江惠貞；2016年羅致政捲土重來，在大環境對國民黨不利的情況下，羅致政順利當選。

羅致政向來被視為「英系」立委，進入立法院後都在外交及國防委員會中，他曾任民進黨新北市黨部主委，熟悉地方事務，當選後更深耕基層，臉書粉絲人數突破了10萬大關，不只陸戰實力雄厚，網路聲量也不低。

柯志恩則曾任淡江大學學務長，是國民黨第9屆不分區立委，被視為前新北市長朱立倫人馬，在這次立委選舉轉戰區域立委，投入板橋東區選戰，雖過去和地方較無淵源，但因板橋屬都會選區，加上新北市長侯友宜、朱立倫及地方議員助攻下，柯志恩雖不敵羅致政，但仍拿下7萬659票。

兩位同樣都是學者出身，但羅致政擁有現任立委優勢外，基層實力相當雄厚，主打過去4年在地方建設的政績牌，並也經常上政論節目為黨辯護，擁有全國知名度，最後羅致政以46.9463%的得票率，擊敗對手柯志恩的40.08%。

羅致政晚間受訪時表示，這場板橋的立委選戰可以立下榜樣，選戰過程中沒有太多負面攻擊，都是各憑本事、爭取民眾支持，柯志恩是非常可敬的對手。

柯志恩則在臉書發文表示，大環境不利國民黨，讓她個人難以突圍，原本以為她以個人的條件、問政表現能獲得多數板橋人的青睞，沒想到最後還是不敵當前的政治氛圍，包括這次高層選戰策略和不分區名單等這些因素，都對國民黨區域立委的選情造成衝擊，也讓她倍感壓力。（編輯：楊凱翔）1090111