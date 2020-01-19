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苦苓指罷韓省1200億 高市府要求道歉否則提告

最新更新：2020/01/19 09:26

（中央社記者程啟峰高雄19日電）作家苦苓指高雄市長韓國瑜上任沒作為迄今舉債高，並推算「罷韓省1200億」，高雄市政府今天發布新聞澄清，並要求苦苓道歉，否則提告。

苦苓昨天在其專欄指出「罷免韓國瑜，不但不會多花2億，反而會省下1200億」，苦苓表示，「一個天大的秘密沒有人注意到：韓國瑜上任高雄市長迄今，已經負債近400億元，而且什麼也沒做，錢也不知道到那裡去了。如果照這個『進度』，韓國瑜萬一做滿4年的高雄市長，他的負債總共可能達到1600億、而且還是跟現在一樣一事無成。」

高市府發布新聞回應指出，苦苓指韓國瑜任內增加新台幣1200億元債務，這種無根據的詆毀市府，抹黑韓國瑜，市府要求苦苓立即公開澄清道歉，否則提告。

高市府表示，韓國瑜接任市長以來即要求各局處積極落實開源節流，去年決算金額的歲差短舉債14億餘元，比原先編列預算要舉債65.46億元，少了50億元左右，何來1200億數值，如此信口開河，令人相當失望；一個知名作家為創造聲量，故意詆毀高雄市政團隊的成績、抹黑韓國瑜，造成市民的錯誤認知，這樣做對得起自己的專業及良心嗎。（編輯：管中維）1090119

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