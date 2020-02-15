黑鷹失事原因 空軍：天氣驟變飛行員不及爬高[影]

UH-60M黑鷹直升機日前失事，造成參謀總長沈一鳴上將等人殉職。國防部15日上午召開「黑鷹調查初步報告出爐」記者會，會中公布座位圖。中央社記者吳家昇攝 109年2月15日

（中央社記者余祥、游凱翔台北15日電）UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，空軍今天公布初步事實報告，並承諾會務實檢討，除有效精進飛行員應變訓練，並計劃加裝機載氣象雷達，提升飛行安全，確保空軍戰力。

UH-60M黑鷹直升機（機號933），1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。

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空軍司令部今天公布初步事實報告，初判因山區天氣驟變，雲霧濃厚，同時受到移動雲層影響，致使直升機飛行中瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬環境（天氣及地形）與人因複合因素。

空軍司令部表示，為使任務機組員能充分掌握飛行路徑天候狀況，原UH-60M型機規劃5架性能提升，已評估加裝機載偵測低空雲霧的精密氣象雷達裝備，提供早期預警，以利飛行員預先應變或採取避讓措施，以維飛行安全。（編輯：郭無患）1090215

UH-60M黑鷹直升機日前失事，造成參謀總長沈一鳴上將等人殉職。圖為失事黑鷹直升機座位。（中央社製圖）