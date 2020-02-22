柯建銘：防疫特別預算拚3/13三讀

（中央社記者溫貴香台北22日電）武漢肺炎疫情衝擊產業，行政院長蘇貞昌指示編列新台幣600億元特別預算因應，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，最快3月13日可完成特別預算三讀。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）也說，特別預算三讀後，各部會兩週內提出具體方案，儘速上路。

立法院昨天開議，朝野協商達成結論，各黨團同意將有關「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案等8案，併案逕付二讀，24日（下週一）進行朝野協商，25日拚三讀。

民進黨立法院黨團總召柯建銘上午受訪表示，預計立法院25日院會完成特別條例草案三讀後，行政院會27日就能通過特別預算草案，3月3日行政院長蘇貞昌將到立法院進行特別預算報告並備質詢，備詢後就付委，3月4、5日兩天能在委員會審查；程序委員會10日排案後，最快13日立法院會就能通過特別預算案。

柯建銘說，屆時處理特別預算案仍須透過朝野協商排除1個月協商期，儘速完成特別預算案三讀，讓紓困措施儘速上路；特別條例草案訂有回溯條款，根據草案第18條規定，執行期間自109年1月15日起至110年6月30日止。

行政院發言人Kolas Yotaka上午受訪表示，25日特別條例草案如果順利三讀，27日行政院會才能提特別預算草案，至於特別預算草案何時完成三讀，則尊重立院，特別預算案三讀後，將請各部會兩週內提出具體方案，儘速上路。

行政院會日前通過因應武漢肺炎的特別條例草案，定名為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，草案分為防治、紓困、振興與罰則等4部分，共18條。

草案規定，本條例所需經費上限為新台幣600億元，以特別預算方式編列；遭衛生機關判定須隔離或檢疫者，可請「防疫隔離假」，若未支薪，2年內可以申請防疫補償。

另外，政院版紓困條例也大幅提高對違反隔離或檢疫規定、到處趴趴走者的罰則，最高可罰100萬元；若又去搭捷運或人多場合，有傳染他人的疑慮，將有刑責，最高可處2年有期徒刑或罰200萬元。（編輯：郭無患）1090222