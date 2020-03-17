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日韓等21國19日升紅色旅遊警示 避免前往宜儘速離境
首頁 / 政治

外交部調升美3州旅遊警示至橙色 避免非必要旅行

最新更新：2020/03/17 17:15

（中央社記者陳韻聿台北17日電）外交部表示，全球武漢肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天宣布將美國華盛頓州、紐約州及加州的疫情警示提高至「第三級」，外交部也相應將旅遊警示燈號調升至「橙色」，民眾宜避免非必要旅行。

外交部下午發布新聞稿指出，全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，為加強防疫警戒，疫情指揮中心今天宣布將美國華盛頓州、紐約州及加州的疫情警示提高至「第三級」（警告，Warning），提醒民眾非必要避免前往，美國其他各州的疫情警示則提高為「第二級」（警示，Alert），建議對當地採取加強防護。

此外，自美國華盛頓州、紐約州及加州入境台灣需落實居家檢疫14天，自美國其他州入境則需落實14天自主健康管理。

外交部說，為維護國人健康及旅遊權益，外交部今天起也相應調升上述旅遊疫情「第三級」的美國華盛頓州、紐約州及加州等3州的旅遊警示燈號至「橙色」（避免非必要旅行），「第二級」的美國其他各州的旅遊警示燈號則調升為「黃色」（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）。

外交部有4種旅遊警示燈號：灰色警示為提醒注意，黃色警示是特別注意旅遊安全並檢討應否前往；橙色警示是避免非必要旅行；紅色警示是不宜前往，宜儘速離境。（編輯：謝佳珍）1090317

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