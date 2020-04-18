外交部：台灣防疫獲肯定 完整參與WHO創三贏

（中央社記者陳韻聿台北18日電）世界衛生組織（WHO）17日在日內瓦總部記者會上首度讚揚台灣的防疫表現。外交部今天說，「台灣模式」防疫普獲肯定，讓台灣完整參與WHO，可創造台灣、WHO及國際社會三贏局面。

外交部發言人歐江安下午表示，外交部注意到WHO秘書處肯定台灣在對抗武漢肺炎（COVID-19）上的努力，並正視與台灣直接互動的重要性。不過，秘書處所舉相關例證正說明其自限於政治考量，導致台灣參與WHO長期受到極多不合理的歧視性限制，包括毫不透明的個案審核程序，以及斷續、缺乏機制化的安排。

歐江安說，事實上，近來經國際友人力洽秘書處後，台灣參與WHO的情形略有改善，但仍遠不敷實際所需。台灣將持續爭取出席今年的世界衛生大會（WHA），以及完整參與WHO所有會議、機制及活動，以捍衛台灣民眾的健康權，並爭取更多參與及貢獻國際醫衛防疫合作的機會。

歐江安指出，自2017年至今，WHO秘書處基於政治考量，未繼續邀請台灣以觀察員身分出席WHA，並使台灣參與WHO相關活動更為困難。外交部嚴正重申，聯合國大會第2758號決議，以及WHA第25.1號決議僅處理「中國代表權」問題，並未觸及台灣；此二決議並未賦予中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣人民的權利。

歐江安說，外交部重申，台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是現狀，也是事實；中國政府從未統治過台灣，無權在國際組織代表台灣民眾。台灣已是國際公認的自由民主國家，只有台灣的民選政府才有權利在WHO代表台灣人民，並為台灣人民的健康福祉負責。

外交部再度呼籲，武漢肺炎肆虐全球之際，WHO秘書處應摒棄過往僵硬偏頗的政治思維，擺脫中國政府的掌控，讓台灣完整參與WHO領導的全球抗疫作為，不要讓中國政府的不當政治干預成為阻撓國際團結抗疫的障礙。

歐江安說，台灣非常願意與國際社會分享普獲讚譽的「台灣模式」（Taiwan Model）防疫經驗，也持續以具體行動落實「台灣能幫忙，而且正在幫忙」的理念。讓台灣完整參與WHO，可創造台灣、WHO及國際社會三贏的新局面。（編輯：謝佳珍）1090418