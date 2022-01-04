台北市長選舉人選若出爐 吳怡農：將全力輔選

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（中央社記者劉建邦台北4日電）民進黨台北市黨部主委吳怡農今天表示，今年台北市長選舉，目前外界點名的人選都是民進黨具備真材實料及優秀人才，若人選出爐，他將全力輔選。

吳怡農接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，主持人黃光芹拿民調指出，台北市長選舉，民進黨人選部分包含衛生福利部長陳時中等人並包含吳怡農本人，詢問吳怡農看法，他作以上的說明。

吳怡農說，他被列為民調內其中一人感覺很虛胖，因其他人選都是真材實料，具備政治歷練，像曾擔任過立法委員及政府公職等，不僅有行政歷練且具判斷力，所以獲得外界支持。

他表示，相關被點名的人選都是優秀人才，這也是民進黨的最大優勢，不管任何世代都有很好的人選，期待黨中央對於市長提名有更明確的方向，若人選出爐，將全力輔選。

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吳怡農說，今年不應放棄台北市長選舉，因勤跑基層時，發現民進黨具有競爭力，且約3、4成市民未決定支持人選，市民是期待有政治人物可提出針對台北市未來走向及藍圖，民進黨有機會贏回市民支持，相信有得拚。

他指出，身為市黨部主委，台北市長人選尊重黨中央決策，且從主持人提供民調來看，同樣約有3、4成市民未決定支持人選，離選舉還有一段時間，北市黨部會持續跟市民溝通民進黨推出政見、立場，這更是市黨部持續努力的方向。（編輯：李亨山）1110104