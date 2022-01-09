本土案例增 蔡總統呼籲民眾盡快接種第三劑

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（中央社記者葉素萍台北9日電）COVID-19本土個案今天新增11例，總統蔡英文今天呼籲民眾「打疫苗更安全，盡快接種第三劑，一起過好年」；副總統賴清德向民眾喊話，拉起團結自律的防疫戰線。

蔡總統透過臉書指出，針對這一波本土疫情，指揮中心已經擴大篩檢將近2萬人次。今天本土個案雖新增11例，但經過疫調，有10例也找到與先前確診案例的關聯性。政府透過持續擴大匡列隔離與篩檢，將全力防堵疫情。

蔡總統說，今天指揮中心也宣布，全國疫情警戒標準維持第二級到1月24日，並且調整多項防疫措施，戴口罩規定也加嚴，包括室內外運動、唱歌、拍照等等，都需要恢復戴口罩，請大家共同遵守防疫指引。

她表示，農曆春節即將到來，大家都很關心疫情狀況，要沉著面對疫情，也要提升免疫防護力。目前台灣疫苗覆蓋率，第一劑已經達到8成，第二劑突破7成。她要再次呼籲，滿18歲且完整接種兩劑疫苗滿12週的民眾，盡快接種第三劑。共同努力增強防護力，一起過個好年。

賴副總統也透過臉書表示，台灣有專業防疫團隊，自律的民眾，優秀的醫療體系，只要團結抗疫，一定能戰勝疫情。

副總統說，擴大社區監測與檢疫，確診病例逐一浮現，相關的檢疫、隔離、疫調與治療程序都已經啟動，加上台灣兩劑施打率高，整體防禦力比去年更加堅固，疫情雖然變化多端，但每一天都會向民眾報告最近狀況，也會說明防疫措施的積極應變，不需驚慌恐懼，只要提高警覺、團結自律、配合政府防疫措施，就能守住這波疫情。

他提醒，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，仍是保護自身三大重點，第三劑疫苗也開放施打，疫苗夠、量能在，有專業團隊，有抗疫經驗，為了讓民眾能安心過年，政府一定會全力以赴。（編輯：蘇志宗）1110109