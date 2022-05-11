立委籲儘速推碳稅 才能達到三重效益

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（中央社記者范正祥台北11日電）台灣民眾黨立委蔡壁如、張其祿等人今天指出，碳稅才能達到「環保減碳、產業升級、社會分配正義」三重效益；財政部應儘速推出延宕近20年的碳稅版本，納入這次「氣候變遷因應法」修法。

為達成「2050年淨零排放」的目標，行政院會4月21日通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，草案送請立法院議。立法院相關委員會今天初審「溫室氣體減量及管理法」修正草案等案，備受關注。

蔡壁如、張其祿今天召開「儘速推碳稅」線上記者會，邀請部分專家學者、環保團體與會，共同呼籲碳稅入法，希望這次「氣候變遷因應法」修法能夠明定碳稅。

蔡壁如指出，財政部曾於2006年提出碳稅版本，國民黨過去執政時也曾於2009年、2015年兩次全國能源會議都決議推出碳稅，民進黨執政時提出「能源轉型白皮書」也宣示2020年完成碳稅推動策略及配套規劃，但是碳稅推動仍延宕至今。

她說，歐美各國及亞洲鄰國都用「碳稅、碳交易」，台灣卻「獨步全球」要用「碳費」，減碳效益有限。目前是課徵碳稅的最好時機，應納入「氣候變遷因應法」。

張其祿指出，碳稅屬經濟誘因型政策工具，透過「排碳多，課徵多」減少碳排放，當企業和家戶花在減碳費用比碳稅還要便宜時，便有誘因主動減少碳排放量。

他說，碳稅也具備經常性、強制性、無償性、財政性和政策性，比起碳費對減碳力道較強，稅收運用也能更彈性，在行政上將原有稅收體制納入碳稅即可，目前也已有29個以上國家已經或計劃實施碳稅，例如新加坡政府「低碳未來減緩計畫」，就是以碳稅為核心進行社會減碳轉型，相較之下台灣相關進程明顯落後。

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中研院經濟所兼任研究員蕭代基表示，自2006年以來，財政部及多位立委都提出能源稅（含碳稅）條例草案，既有研究成果、版本草案已足夠，不需要再花費數年時間去「審慎評估碳稅推動的必要性」或如何課徵碳稅；碳稅可以鼓勵污染源減碳，促進研究發展技術，創新投資，提升產品品質，維持產業的國際競爭力。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳也支持碳稅入法。她說，具基本法強度的碳稅專章納入氣候法，「污染者足額付費、徵收碳稅公平返還環境所有人」的正式法制化，才能終結南北呼吸不平權，修復中南部民眾飽受高污染懲罰的集體痛苦。（編輯：黃國倫）1110511