人權會邀請兩公約國際審委 研討在地實踐

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（中央社記者賴于榛台北14日電）國家人權委員會今天邀請兩公約第3次國家報告國際審查委員，研討在地實踐。監察委員兼人權委員王幼玲致詞時表示，人權會仍有許多需要學習的地方，但作為國家良心，一定會落實人權監督機制。

人權會晚間發布新聞稿指出，為提升國際人權專家對台灣人權工作的助益，人權會今天與法官學院、人權公約施行監督聯盟共同辦理「人權公約的在地實踐：國家人權委員會與司法機關的角色與功能」研討會。

人權會說，公政公約第3次國家報告國際審查委員會主席諾瓦克（Manfred Nowak）、經社文公約第3次國家報告國際審查委員會主席瑞戴爾（Eibe Riedel），以及現任亞太地區國家人權機構論壇（APF）專家顧問努南（Rosslyn Noonan）皆出席研討會；台灣與會團體則有台灣人權促進會、廢除死刑推動聯盟等。

王幼玲代表監察院長兼人權會主委陳菊致詞時表示，國家人權委員會2020年8月1日成立，代表台灣具體承諾遵守國際人權規範，更象徵台灣不斷追求民主及人權的決心。

王幼玲說，人權會成立近2年，仍有許多需要學習之處，但人權會作為國家良心，一定會落實人權監督機制，除加強社會對話、引入國際人權趨勢與作法外，也促使台灣不同領域工作者，得以從多元面向監督政府在經濟、社會及文化權利落實人權。

諾瓦克在會中說，期待台灣政府符合公政公約要求，保障民眾生存權，持續推動廢除死刑並能修改相關法律，公正調查任何可能的指控或潛在酷刑案件，以符合聯合國禁止酷刑公約。

他也建議，台灣在防制酷刑機制（NPM）試行計畫上，應參考其他國家防制機制，編有獨立預算人力，並與外部專家如醫療、醫生、鑑識專業人員、心理醫師、社工等專業人員定期及不定期查訪，並確保就處所訪查、訪談具有充分及秘密的主控權。

瑞戴爾則談到，經社文權利落實方面，應完成公約下進行回報、尊重人權以及保障實現人權等3功能。

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瑞戴爾也說，從人權會所提出的獨立評估意見，協助他們了解台灣人權保障落實情形，以及人權會在台灣社會確實發揮人權監督的功能。

努南表示，人權會或相關政府組織應優先確保經社文權利，雖無法同時處理所有問題，但在策略上應設定先後順序，從最邊緣、弱勢的群體著手，並以國際人權標準為基準，讓權利受害者能積極參與交流，促進人權保障。（編輯：林克倫）1110514