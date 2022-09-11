陳建仁邀教廷人員慶中秋 凸顯台梵80年友好邦誼

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前副總統陳建仁（2排右4）昨晚邀集教廷官員、神職人員餐敘慶祝中秋節，以與會貴賓多達80人，凸顯台梵邦誼80年的特別意義。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月11日

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（中央社記者黃雅詩台北11日電）前副總統陳建仁以總統特使身分出訪教廷，適逢中秋節，昨晚特別代表總統蔡英文邀請教廷官員、神職人員餐敘，並切下以數字80裝飾的蛋糕，歡慶今年台梵邦誼邁入第80年。

陳建仁預計在羅馬時間11日清晨6時30分搭機返國，結束出訪教廷9天行程。此行巧遇中秋節，陳建仁特別拿著駐教廷大使館準備的麻豆文旦與梵蒂岡聖伯多祿大教堂合照，象徵台梵關係友好密切。

多名教廷高階神職人員出席昨晚餐會，包括教廷駐馬爾他騎士團特別代表鐸瑪士（Silvano Tomasi）樞機主教、宗座科學院前院長索龍多（Marcelo Sanchez Sorondo）、萬民福音部副秘書長司米迪（ Ryszard Szmydki）、曾在台服務多年的教廷宗教對話部副祕書長鮑霖 （Batairwa Paulin） 、主業會副總監法齊歐（Mariano Fazio）、沙勿略會秘書長麥克儉（Luigino Marchioron）等。

陳建仁致詞表示，很高興代表蔡總統與教廷好朋友一起歡度「月圓人團圓」的日子，他很榮幸在卸任副總統重責之後，獲得教宗方濟各任命為宗座科學院院士，有機會將台灣新的科學發展與全世界最頂尖的科學家分享，並增進台梵科學交流。

陳建仁表示，今年是台梵建交80年，碰巧在場嘉賓索龍多剛過80歲生日，加上今天出席者共約80名，3個80讓餐會更有意義，因為3在天主教有三位一體意涵，而對台灣人80又是幸運的數字，所以希望在場每名都能受到天主護佑，身體健康、平安順利。

鐸瑪士樞機帶領與會者一起餐前禱告。他表示，很感謝陳建仁邀約，希望台灣人與全世界慶祝中秋節的華人，都能享受這個重要節日帶來的溫馨團圓，也邀請大家一起為台灣祈禱。

陳建仁伉儷在用餐前，特別與教廷神職人員分別用拉丁文、義大利文與中文一起高聲合唱3首天主教膾炙人口的聖歌。

在餐會結束前，駐教廷大使館推出大蛋糕，邀請所有賓客為索龍多慶祝80歲生日，讓索龍多感動不已的表示，台灣真的是最讓人信任、最感到溫暖的永久朋友。

陳建仁會後贈送每名嘉賓一份專程從台灣運來的道地月餅，慶祝中華民國與教廷建交80週年「友善台灣/眾位弟兄」書畫展紀念杯墊，及駐教廷大使館最新發行的新聞信。

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曾在台服務、目前返回羅馬總部任職的菲律賓籍道明會林修女（Loida Lim）表示，台灣是她第二個家，自從離開台灣後，特別想念那邊的一草一木。

她開玩笑強調，尤其是讓台灣人每天自動自發做好垃圾分類，並按時井然有序出來倒垃圾的「少女的祈禱」音樂，更讓人懷念。她感謝駐教廷大使館的安排，讓她有機會與台灣好友重聚，一起享受美食、賞月及品嚐月餅，讓她一解鄉愁，再次感受台灣的溫暖。（編輯：蘇志宗）1110911