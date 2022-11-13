民進黨嘉義縣選舉喊話全壘打 王育敏：不可能

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）總統蔡英文昨晚在嘉義縣向鄉親喊話讓翁章梁得票率超過7成，民進黨提名的鄉鎮市長，也要通通當選；國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天說，只能送民進黨3個字「不可能」。

總統蔡英文昨晚參加拚連任的民進黨嘉義縣長翁章梁在縣治特區台糖廣場舉行「農工大縣，正在實現」大型造勢晚會，向鄉親喊話，嘉義縣這次選舉不只是要贏，還要大贏，讓翁章梁得票率超過7成。

蔡總統說，民進黨提名的嘉義縣鄉鎮市長，也要通通當選，讓縣政府跟公所，共同拚建設，讓翁章梁好做事。

王育敏今天在大林鎮與縣議員參選人吳思蓉、陳信文舉辦聯合造勢活動，她致詞說，嘉義縣在民進黨執政下縣市競爭力變成最後一名，這樣的執政成績居然敢說要全壘打，不要把嘉義縣的人民當塑膠，只能送民進黨3個字「不可能」。

王育敏大林造勢活動邀請到嘉義市長黃敏惠、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、前立委林國慶與立委翁重鈞到場助講。

曾銘宗助講時提到自己是溪口鄉疊溪村人，小時候都會從村裡騎腳踏車到大林坐火車去上學，對大林也非常熟悉。而他每次回疊溪村都發現人越來越少，到現在空屋已經比有人住的房子還多。看到嘉義縣在民進黨長期執政毫無發展，非常痛心。王育敏過去是他在立法院的同事，表現優異，是鄉親的最佳人選。

林國慶表示，嘉義縣是嘉義人的嘉義縣，不是屬於某個政黨的嘉義縣，也不是屬於某個人的嘉義縣。期盼大家能夠團結一起把嘉義翻過來。（編輯：黃世雅）1111113