維冠強震倒塌案定讞 南市府盼慰藉亡者

（中央社記者張榮祥台南21日電）2016年小年夜強震，造成台南市維冠金龍大樓倒榻，115人罹難，建商林明輝已入監，建築師等4人判刑5年今天定讞。台南市政府表示，尊重司法判決，盼慰藉亡者及撫平家屬心靈。

台南市政府指出，台南市永康區維冠金龍大樓於2016年因地震倒塌，造成嚴重死傷，經過2年多的審判，全案今天定讞，建築師張魁寶等4人以業務過失致死罪，被判最重刑度5年徒刑，市府尊重司法判決，也希望能慰藉亡者及撫平家屬心靈。

曾因維冠大樓倒塌而受困53小時的曹瑋瓴，在震災中遭遇7名至親過世，目前租住永康區。她得知判決定讞後說，判再多刑也換不回所有人命，回應判決結果也沒有任何意義，所有的一切都過去了，只能接受現實，努力往前走。

維冠大樓住戶洪家益，被救出後雙腿截肢，住院長達285天。他表示，早與老婆學習看淡一切，不管判決如何，傷害已經造成，就算判死刑，他也沒辦法恢復，不接受也不能怎樣，把自己生活過好才是最重要的。

台南市維冠大樓倒塌，維冠設計部經理洪仙汗、建築師張魁寶及鄭進貴、結構技師鄭東旭在二審時全被判刑5年，併科罰金新台幣9萬元。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

另一名被告、維冠公司負責人林明輝二審時被依業務過失致死罪判刑5年，林明輝放棄上訴，已於民國106年9月21日入監服刑。（編輯：戴光育）1080221