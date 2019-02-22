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3月訪美交流學習 鄭文燦：未負擔總統府任務

最新更新：2019/02/22 15:11
桃園市長鄭文燦（前右）22日出席「宇宙連環圖」當代藝術展記者會後受訪表示，今年3月計劃前往美國洛杉磯、華府與紐約，參加僑界活動並拜訪智庫及相關部門，一方面促進城市外交，二方面也是學習之旅。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年2月22日
桃園市長鄭文燦（前右）22日出席「宇宙連環圖」當代藝術展記者會後受訪表示，今年3月計劃前往美國洛杉磯、華府與紐約，參加僑界活動並拜訪智庫及相關部門，一方面促進城市外交，二方面也是學習之旅。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年2月22日

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市長鄭文燦計劃3月訪美，他表示，行程早在去年就已敲定，將參加僑界活動及拜會智庫；媒體詢問否為總統蔡英文訪美行提前做安排，鄭文燦指出，沒有負擔任何總統府的任務。

鄭文燦今天上午出席「宇宙連環圖」當代藝術展記者會後受訪表示，原本2018年安排訪美行程，但因剛好遇到縣市長選舉而取消，因此，改計劃今年3月前往美國洛杉磯、華府與紐約，參加僑界活動並拜訪智庫及相關部門，一方面促進城市外交，二方面也是學習之旅，讓台灣桃園與美國之間有更多聯繫、了解與溝通。

媒體詢問，外界聯想此行是否要幫蔡總統訪美行提前做安排；鄭文燦指出，蔡總統是否有美國過境的行程等，牽涉到總統府及外交部的安排，自己還不知道，所以也沒有負擔任何總統府的任務。

記者再追問，選擇在3月訪美行程，是否跟即將訪美的台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜有較勁意味，鄭文燦指出，行程早在去年就已敲定，原本是希望在1月出訪，但是因為與市議會開議時間衝突，所以才順延到3月，這是在連任前就已敲定的訪美行程，像是在僑界的演講等都是在去年就已安排，與柯文哲或韓國瑜要訪美完全無關。

對於外界認為，訪美是計劃要在政治路更上一層樓的做法，鄭文燦則表示，「自己在2年前也曾訪美過，但訪美回來後，我還是選桃園市長」。（編輯：卞金峰）1080222

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