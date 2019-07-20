0719水災後 高市1國小女童確診登革熱

高雄20日再新增一例登革熱病例，為三民區一名國小女童，防疫人員已完成個案居住地孳生源檢查、噴霧罐壓罐作業及接觸者採檢，且持續於個案居住地、活動地周邊加強防疫作為。（高雄市衛生局提供）中央社記者程啟峰傳真 108年7月20日

（中央社記者程啟峰高雄20日電）0719水災後，高雄市三民區本土登革熱病例今天再添一例，新增個案是7歲國小女童，衛生局指出，雨後一週為登革熱防治關鍵期，積水容器易成病媒蚊孳生溫床，呼籲市民落實清除。

高雄市政府衛生局指出，新增個案是居住在三民區興德里的7歲女童，就讀三民區某國小，7月15日出現發燒及頭痛等症狀就醫，當天就醫住院治療，19日因血小板下降由醫院通報，經檢驗登革熱NS1快篩檢驗結果陽性，今天經疾病管制署實驗室確診為第二型登革熱，目前仍住院治療中。

衛生局指出，個案近期無出國旅遊史，活動地以三民區興德里三民街祖父母家、立德街父母家為主，目前暑假期間個案未曾到校，每週四固定至前金區新生里美術教室上課，7月3日曾與家人到高雄市梓官區蚵仔寮、茄萣區興達港及情人碼頭、彌陀區漯底山自然公園，同住接觸者6人無疑似症狀。

衛生局表示，依女童發病日期活動史研判，感染地為三民區興德里周邊社區可能性較高，防疫人員已完成個案居住地生源檢查作業及接觸者採檢，市府防疫團隊持續於個案居住地、活動地周邊加強防作為。

衛生局呼籲，豪雨造成高雄部分地區淹水，雨後一週為登革熱防治關鍵期，雨後積水容器若未及時清除，將成為病媒蚊孳生的溫床，請民眾落實清除。

高雄市今年累計本土登革熱確診病例43例，其中三民區36例、前鎮區、左營區各2例，鳳山區、鼓山區、路竹區各1例，另有35例境外移入病例。（編輯：黃世雅）1080720