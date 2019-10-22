紀念父親義診善舉 里長買老屋蓋圖書館回饋家鄉

（中央社記者葉臻新北22日電）瑞芳區龍安里長柯瑞和，為紀念醫師父親的義診善舉，自掏腰包買下破舊的百年老屋，和志工改造後，以父親名字成立「旭初圖書室」，收藏約400冊圖書，成聚集地方溫情的新亮點。

柯瑞和接受中央社記者採訪時表示，他的父親是小兒科醫師，他小的時候就常在父親診所裡幫忙，父親從醫後期為了回饋鄉里，四處幫里民免費義診，父親善良、樂於助人的精神讓他銘記在心。

柯瑞和說，他在民國106年買下瑞芳火車站附近的百年老屋，這間又黑又暗沉的小閣樓，原本是中低收入戶的住宅，住的是孤苦的人，屋主因病過世後，他將房屋買下，剛開始是想讓它變成有朝氣、人氣，凝聚善心的小地方，在各界的幫忙、贊助下，完工後的成果比自己想像中還要好。

柯瑞和與志工耗時半年打造成圖書館，並以父親名字命名「旭初圖書室」，以紀念父親曾經帶給地方的溫暖和善舉，並提供里民交流生活、學生閱讀的空間，近期也免費舉辦社區課程，讓社區空間活化，延續父親助人的「家業」。

「旭初圖書室」採挑高、樓中樓設計，約20坪大的空間內有近400冊圖書，柯瑞和說，這些書都是各界捐贈而來，以勵志圖書、繪本、兒童讀物為主，希望成為龍安里長輩、小朋友的新天地。

民政局長柯慶忠表示，柯瑞和連任2屆里長，兼任瑞芳老街文化觀光推展協會總幹事，長期推動慈善公益不遺餘力。他任內辦理老人共餐，推動各種友善長輩政策，成立環保志工，積極改造里內髒亂點，打造優質友善的社區環境，里政服務深受里民肯定。（編輯：李錫璋）1081022