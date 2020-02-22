防疫考量澎縣公務員禁出國 賴峰偉盼共體時艱

（中央社澎湖22日電）澎湖縣長賴峰偉今天表示，目前正值防疫非常時期，基於超前部署考量，降低感染風險，即日起同仁禁止請假出國。為確保澎湖淨土，希望大家共體時艱，暫緩出國計畫。

縣府人事處長許明質說明，在疫情流行期間，尤其縣府有3名員工赴英旅遊回程過境香港，現在返國還須自我健康管理14天。因此員工儘量不要出國；若要出國，必須簽請假單，主管可以不准。

賴峰偉上午在防疫會議表示，新冠肺炎（2019新型冠狀病毒、COVID-19）盛行期間，出國旅遊隨時都有感染風險，萬一回澎湖傳染給家人，擴散成社區傳播，疫情將變得很難控制。

賴峰偉指出，澎湖現在零確診個案，防疫非常時期，應超前部署，提前防範，縣府團隊人員應以身作則，做為縣民示範，避免出國旅遊，即日起禁止同仁請假出國者。

賴峰偉說，對抗新冠肺炎，確保澎湖淨土，希望大家共體時艱，暫緩出國計畫，也呼籲各鄉市公所、各駐澎湖行政機關都能規範同仁比照辦理，守護澎湖鄉親健康。

繼新加坡之後，中央流行疫情指揮中心宣布日本、韓國旅遊警示提升至第二級警示，目前中港澳及日本、韓國、新加坡、泰國都被列為旅遊警示，這些都是國人喜愛旅遊的熱門國家，旅客非必要前往旅遊或採取加強防護措施。（編輯：孫承武）1090222