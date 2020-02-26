居家檢疫者亂跑需自費隔離 新北市府：是玩真的

（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市長侯友宜昨天放話，居家檢疫者若故意在外趴趴走，未來一定會送到集中檢疫所自費接受隔離。市府官員今天表示，侯友宜「是玩真的」，現正尋地籌設檢疫所中。

新北居家檢疫人數居全國最高，最多甚至曾到5000多人，但因有部分居家檢疫者故意在外趴趴走，侯友宜昨天視察海山國小防疫措施時，放重話稱「我絕對不會客氣」，除了依法重罰，未來一定會送到集中檢疫所隔離，同時還會要求自費。

市府官員表示，侯友宜的說法「是玩真的」，日前被找到失聯的2名居家檢疫者，都已送進中央的集中檢疫所，相關費用由政府負擔，但居家檢疫人數若持續增加，中央檢疫所恐怕難負荷更多的違規居家檢疫者，新北市則可能「補位」，啟動地方層級的集中檢疫機制。

市府官員表示，部分單位已著手尋找適合建物，主要鎖定在遠離人口密集區的郊區或偏鄉，屬於簡易版的集中檢疫所設計，未來不需大批醫護進駐，但會維持一定警力隔離管控；唯一和中央不同的是，基於使用者付費原則，被送進新北市檢疫所集中隔離的居家檢疫者，未來將需自行負擔食物及日用品等費用。

至於自費接受集中隔離檢疫，是否有法源依據，新北市衛生局長陳潤秋對中央社記者表示，市府要求自費檢疫，是符合傳染病防治法第58條規定，主管機關對入出國（境）之人員，得施行檢疫或措施，「並得徵收費用」。

她進一步表示，市府單位仍未研擬出收費標準具體內容，但此舉若能起到嚇阻作用，應能更有效利用居家檢疫的關懷能量。因為居家檢疫者若失聯在外趴趴走，不僅浪費大批警民人力物力尋找，若不幸成為防疫破口，更可能造成市府龐大的防疫負擔。（編輯：洪學廣）1090226