本土疫情延燒 黃敏惠籲民眾減少不必要聚會

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）COVID-19本土疫情升溫，嘉義市長黃敏惠今天在市務會議提出10項加強防疫措施，呼籲民眾減少不必要移動、活動或聚會，並禁止廟宇遶境、遊行、搶頭香、平安湯圓等活動。

黃敏惠今天在市務會議致詞表示，春節期間，防疫不能鬆懈，市府籲請民眾繼續落實拱手、不握手、勤洗手的三手策略，並戴好口罩及做好實聯制，大家共同守護健康與安全。

黃敏惠提出10項加強防疫措施，包括取消新春寺廟發送紅包，禁止遶境、遊行、搶頭香、平安湯圓等活動；減少不必要移動、活動或聚會，避免出入人多擁擠場所；餐飲場所嚴格執行實聯制，經輔導未改善者禁止內用；市場、賣場、夜市等禁止試吃及邊走邊吃。

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其他措施包括加強各營業場所、旅宿業者宣導，落實戴口罩、實聯制、環境清消；加強校園、公園、風景區、藝文場館等環境清消；醫院即日起禁止探病；住宿式長照機構即日起暫停探視，建議家屬以視訊代替探視；加強外籍移工健康管理、疫苗接種；轉運中心、市區公車及公共自行車等加強清消及實聯制。

黃敏惠指出，因Omicron變異株傳染力強，春節期間，民眾若有出現疑似症狀，可先行購買家用快篩試劑自我篩檢，若檢驗陽性，須立即通報衛生局防疫專線協助轉介至嘉義市指定社區採檢醫院公費採檢。（編輯：謝雅竹）1110125